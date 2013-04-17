Верстка нового шаблона на oneSSA

Требуется наверстать новый макет на oneSSA - CMS и сделать перелинковку а также дополнительные элементы - типа галереи справа (указано на шаблоне). Т.е. галерея должна открываться по определенным правилам на разных страницах.

Сделать надо в течение недели важно постоянно быть на связи, чтобы можно было что-то подкорректировать.

Работу лучше всего оценить в сумме за проект + некий довесок за дополнительные работы по корректированию того что будет сделано в часах.

Безопасная сделка.