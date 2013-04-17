Paypal transaction - нужна консультация

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка98 просмотров

нужна консультация по установке платежной системы paypal....

Добрый день! необходима консультация тех, кто сталкивался с подобной проблемой!!! (предложения "попробуем разобраться" не подойдут). + наши самые положительные отзывы!!)))

Мы проверили код..все работает.. сейчас ситуация сводится к созданию аккаунта (тестового) и проведению транзакции..скорее всего мы что то не так указываем при создании продавца/покупателя

12 лет назад
Alexx535
Алексей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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