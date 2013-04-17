Paypal transaction - нужна консультация

нужна консультация по установке платежной системы paypal....

Добрый день! необходима консультация тех, кто сталкивался с подобной проблемой!!! (предложения "попробуем разобраться" не подойдут). + наши самые положительные отзывы!!)))

Мы проверили код..все работает.. сейчас ситуация сводится к созданию аккаунта (тестового) и проведению транзакции..скорее всего мы что то не так указываем при создании продавца/покупателя