Необходимо доработать верстку главной страницы сайта, работающего на Umbarco Оплата после выполнения работы электронными деньгами.
Нужно повесить в сеть одностраничник верстка+хост
Сделать верстку сайта. Исходник в adobe illustrator (в векторе). Одностроничник. Шаблон готов. Функционал по превью. Без интернет магазина. К заказу готовой работы, необходимо сделать всплывающее окно, с формой заказа.
и внутренние блоки ка на solid-ideas.com/architect... – только одностраничник
Заявки фрилансеров
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