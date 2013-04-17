Нужно повесить в сеть одностраничник верстка+хост

Сделать верстку сайта. Исходник в adobe illustrator (в векторе). Одностроничник. Шаблон готов. Функционал по превью. Без интернет магазина. К заказу готовой работы, необходимо сделать всплывающее окно, с формой заказа.

и внутренние блоки ка на solid-ideas.com/architect... – только одностраничник