Требуется наверстать новый макет на oneSSA - CMS и сделать перелинковку а также дополнительные элементы - типа галереи справа (указано на шаблоне). Т.е. галерея должна открываться по определенным правилам на разных страницах. ...
Сверстать главную страницу
Необходимо доработать верстку главной страницы сайта, работающего на Umbarco
Оплата после выполнения работы электронными деньгами.
Заявки фрилансеров
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