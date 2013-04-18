Верстка дизайна с паралаксом

Есть верстка сервиса комментирования товаров, в которой присутствуют кнопки социального шаринга для товара и для отзывов о товаре (все на 1 странице). Кнопки G+, Fb, Twitter. Нужно заверстать таким образом, чтобы кнопки шаринга товаров ...