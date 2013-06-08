Создать шаблон для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок150 просмотров

Создать шабон для Wordpress, копию с сайта http://www.pah-info.com/

WordPress
12 лет назад
Zuevav
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$150
3 дня
Все очень здорово и профессионально. Большое спасибо Денису. Если нужна будет работа еще сразу пойду к нему.
Все супер. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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