Необходимо оперативно внести несколько исправлений в верстку, верстка нетривиальная, но объем небольшой – на день-полтора работы. бюджет 3000р, оплата по факту. Будем рады дальнейшему сотрудничеству с профессионалом, обещаем много интересных во всех планах ...
Создать шаблон для Wordpress
Создать шабон для Wordpress, копию с сайта http://www.pah-info.com/
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