Расширение функционала сайта на Joomla

Необходимо оперативно внести несколько исправлений в верстку, верстка нетривиальная, но объем небольшой – на день-полтора работы. бюджет 3000р, оплата по факту. Будем рады дальнейшему сотрудничеству с профессионалом, обещаем много интересных во всех планах ...