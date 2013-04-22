Необходимо оперативно внести несколько исправлений в верстку, верстка нетривиальная, но объем небольшой – на день-полтора работы. бюджет 3000р, оплата по факту. Будем рады дальнейшему сотрудничеству с профессионалом, обещаем много интересных во всех планах ...
Расширение функционала сайта на Joomla
Требуется усовершенствовать существующий сайт, добавить функционал.
Поменять меню, добавить слайдер, отображающий материалы.
Имеется подробное ТЗ.
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