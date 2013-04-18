Периодическая верстка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок186 просмотров

Имеется верстка

http://tinyurl.com/d3k6eh6

По ней поступают доработки постоянного характера.

Также новые макеты в PSD.

Нужен человек на разные допилки, хорошо владеющий HTML, CSS, jQuery

Пишите Ваш рейт и пару примеров верстки в личку.

Работа по 50% предоплате, условия обсуждаемы.

CSSHTMLjQuery
12 лет назад
Cord
37 лет
18 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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