Изменение готовой верстки сайта. Срочно

был старый дизайн, его хорошо сверстали, потом натянули на cms. Теперь заказчику дизайн не нравится. мы передели и согласовали новый дизайн. в новом дизайне: поменялась шапка, добавилось меню горизонтальное. и стало 2 колонки вместо трех.

Есть файл psd нового дизайна. Его надо взять и взять старую верстку и ее аккарутно переделать под новый дизайн.

Надо довольно срочно. Т.е. к сегодняшнему вечеру.

Если возьметесь - то каковы будут сроки и цена примерно? дизайн там не сложный, хитростей нет.

просто XHTML Strict 1.0 с валадицоей, на

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