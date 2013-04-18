Есть дизайн в .psd, надо его сверстать и натянуть его на любую популярную CMS со всеми необходимыми сео-возможностями. Внутренние страницы – стандартные, просто фон на нем контент. Слайдер "наши клиенты должен сам крутиться ...
Изменение готовой верстки сайта. Срочно
был старый дизайн, его хорошо сверстали, потом натянули на cms. Теперь заказчику дизайн не нравится. мы передели и согласовали новый дизайн. в новом дизайне: поменялась шапка, добавилось меню горизонтальное. и стало 2 колонки вместо трех.
Есть файл psd нового дизайна. Его надо взять и взять старую верстку и ее аккарутно переделать под новый дизайн.
Надо довольно срочно. Т.е. к сегодняшнему вечеру.
Если возьметесь - то каковы будут сроки и цена примерно? дизайн там не сложный, хитростей нет.
просто XHTML Strict 1.0 с валадицоей, на
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Заявки фрилансеров
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