Изменение готовой верстки сайта. Срочно

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки138 просмотров

был старый дизайн, его хорошо сверстали, потом натянули на cms. Теперь заказчику дизайн не нравится. мы передели и согласовали новый дизайн. в новом дизайне: поменялась шапка, добавилось меню горизонтальное. и стало 2 колонки вместо трех.

Есть файл psd нового дизайна. Его надо взять и взять старую верстку и ее аккарутно переделать под новый дизайн.

Надо довольно срочно. Т.е. к сегодняшнему вечеру.

Если возьметесь - то каковы будут сроки и цена примерно? дизайн там не сложный, хитростей нет.

просто XHTML Strict 1.0 с валадицоей, на

.

12 лет назад
Teo
54 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Натянуть дизайн на CMS (под ключ)

    Есть дизайн в .psd, надо его сверстать и натянуть его на любую популярную CMS со всеми необходимыми сео-возможностями. Внутренние страницы – стандартные, просто фон на нем контент. Слайдер "наши клиенты должен сам крутиться ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сверстать шаблон для DLE

    Есть готовый дизайн в PSD. Нужно сверстать в шаблон для дле последней версии (9.8) Сам дизайн в джепеге можно посмотреть тут: http://www.kravot.co.il/diz/1.jpg и http://www.kravot.co.il/diz/2.jpg Если чего будет не хватать, ...

    DLE
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно требуется доработать сайт на WP

    $13

    Добрый день, необходимо доработать сайт на WP. Работы на час-полтора 1 При прикреплении pdf файла к товару пропадает полное описание, исправить. 2 Изменить форму вывода товара (списком вместо плитки) 3 В товаре ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочная вёрстка макетов из CDR в HTML

    $200

    Срочная вёрстка макетов из CDR в HTML Вёрстка главной практически готова. Бюджет: 6000 рублей Срок: сегодня Оплата строго по факту исполнения: на карту любого банка.

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать главную страницу

    Нужна кроссбраузерная блочная верстка. IE 7+ нормальные браузеры - современные версии В верстке потребуется подключение нестандартного шрифта (шрифт имеется) и jquery карусель для слайдера. От вас сроки ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад