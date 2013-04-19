Адаптация шаблона дизайна

Необходимо адаптировать шаблон дизайна для instant cms, согласно Техническому заданию.

Главная страница сайта – добавить главное меню, дублирующее его боковое меню, форму для авторизации пользователя, слайд-шоу из фотографий, блок с последними сообщениями форума, обновлениями доски объявлений и далее по ТЗ.

Пишите на [email protected] или в скайп soroka_miss, обязательно указывая сроки выполнения работы.