Необходимо адаптировать шаблон дизайна для instant cms, согласно Техническому заданию. Главная страница сайта – добавить главное меню, дублирующее его боковое меню, форму для авторизации пользователя, слайд-шоу из фотографий, блок с последними сообщениями форума, обновлениями ...
Дизайн главной страницы Сайта на Joomla 2.5
нужно сверстать главную страницу по виду шаблона с темплейтмонстра (#43137) для joomla и стилизовать название фирмы под лого
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