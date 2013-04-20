Дизайн главной страницы Сайта на Joomla 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки101 просмотр

нужно сверстать главную страницу по виду шаблона с темплейтмонстра (#43137) для joomla и стилизовать название фирмы под лого

Joomla
12 лет назад
alu24
50 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

polariswdev
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
Заказывал шаблон joomla сделал все четко и даже раньше срока. очень доволен сотрудничеством. делает простой и отлично читаемый код, прекрасно разбирается в CSS.
Отличный заказчик, знает чего хочет, оплата мгновенная, четкое постановление Тех.Задания

Заявки фрилансеров

polariswdev
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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