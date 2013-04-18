Перенести сайт webasyst 306 на shopscript 5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки102 просмотра

шаблон Интернет магазина по продаже керамической плитки работающий на webasyst вер. 306 перевести на новый Shop-script 5 сохранив дизайн и функционал магазина.

все вопросы и подробности отпишу в личку...

Адекватный и терпеливый заказчик.

Webasyst
12 лет назад
bubla
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптация шаблона дизайна

    $500

    Необходимо адаптировать шаблон дизайна для instant cms, согласно Техническому заданию. Главная страница сайта – добавить главное меню, дублирующее его боковое меню, форму для авторизации пользователя, слайд-шоу из фотографий, блок с последними сообщениями форума, обновлениями ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстальщик, который знает только стили

    Здравствуйте. Я верстальщик. Нужен человек, который знает стили и понимает верстку. Предлагаю сотрудничество в следующем. Я работаю на джумле и на друпале. Я делаю вывод, настраиваю движок - Вы ...

    JoomlajQuery
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка простой страницы по шаблону

    Нужно в таблицах сверстать одну страничку по шаблону. Без скриптов - только сделать вид, похожий на шаблон. Подсветка текстовых ссылок - красная. Страница должна быть "резиновая". Никаких дополнительных условий, кроме кроссбраузерности и ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Периодическая верстка

    $500

    Имеется верстка http://tinyurl.com/d3k6eh6 По ней поступают доработки постоянного характера. Также новые макеты в PSD. Нужен человек на разные допилки, хорошо владеющий HTML, CSS, jQuery ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходима вёрстка под Joomla + VirtueMart

    Здравствуйте! Есть макет интернет-магазина (прикреплён к проекту). Необходимо сверстать шаблон для Joomla + VirtueMart. Оставляйте заявки с ценой. P.S. Не забудьте про слайдер.

    Joomla
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменение готовой верстки сайта. Срочно

    был старый дизайн, его хорошо сверстали, потом натянули на cms. Теперь заказчику дизайн не нравится. мы передели и согласовали новый дизайн. в новом дизайне: поменялась шапка, добавилось меню горизонтальное. и стало 2 колонки вместо ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть дизайн на CMS (под ключ)

    Есть дизайн в .psd, надо его сверстать и натянуть его на любую популярную CMS со всеми необходимыми сео-возможностями. Внутренние страницы – стандартные, просто фон на нем контент. Слайдер "наши клиенты должен сам крутиться ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад