Необходимо адаптировать шаблон дизайна для instant cms, согласно Техническому заданию. Главная страница сайта – добавить главное меню, дублирующее его боковое меню, форму для авторизации пользователя, слайд-шоу из фотографий, блок с последними сообщениями форума, обновлениями ...
Web - программист
Компания «Имарк» в связи с увеличением объемов работы открывает вакансию web-программист. Сфера деятельности компании интернет – продвижение.
Условия:
•Корпоративное обучение
•Наличие постоянных объемов работы (планы известны на 3-4 недели вперед)
•Работа по четким стандартам
•Оплата сдельная, прозрачная
•Перспективы карьерного роста до руководителя отдела производства сайтов с количеством подчиненных до 10 человек
•Свободный график
•Возможность работать дома
•Официальное оформление
Обязанности:
•Верстка сайтов на движке
•Поиск информации в Интернете
•Наполнение сайтов
Требования:
•Знание html
•Знание CorelDraw и Photoshop
•Опыт работы с CMS приветствуется
•Опыт наполнения сайтов (желательно)
Подробнее в л\с или по тел.(4742)22-34-89
e-mail: [email protected]
Заявки фрилансеров
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