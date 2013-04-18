Сверстать 2 внутренних страницы сайта

необходимо сверстать 2 внутрених страницы + футер сайту.

сайт: textile-city.ru

что верстать:

http://clip2net.com/s/4Wokb1

http://clip2net.com/s/4WokVW

http://clip2net.com/s/4WoHg9

файлы прикрепленны

исходник psd

Обратите внимание ( страница с карточками товаров):

http://www.textile-city.ru/img_catalog/dlya-bani-i-sauny/kostyum-dlyi-bani-75524.jpg

http://www.textile-city.ru/img_catalog/halaty/komplekt-bannyy-spa-13.jpg

1) фото в каталоге 2х разных размеров, необходимо чтобы было как в макете.

2) карточки с товаром должны быть в 2 или 3 колонки, (в зависимости от разрешения экрана) т.е должен быть автоматический перенос на следующую строчку товара не умещяюшегося в ширину экрана