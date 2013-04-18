Сложный по логике проект с множеством мелких деталей. Без ссылок на аналогичные работы предложения рассматривать не буду. На уточняющие вопросы отвечу всем. Бюджет, как и предоплату (только wmr/wmz) указывайте в предложении, и ...
Сверстать 2 внутренних страницы сайта
необходимо сверстать 2 внутрених страницы + футер сайту.
сайт: textile-city.ru
что верстать:
файлы прикрепленны
исходник psd
Обратите внимание ( страница с карточками товаров):
http://www.textile-city.ru/img_catalog/dlya-bani-i-sauny/kostyum-dlyi-bani-75524.jpg
http://www.textile-city.ru/img_catalog/halaty/komplekt-bannyy-spa-13.jpg
1) фото в каталоге 2х разных размеров, необходимо чтобы было как в макете.
2) карточки с товаром должны быть в 2 или 3 колонки, (в зависимости от разрешения экрана) т.е должен быть автоматический перенос на следующую строчку товара не умещяюшегося в ширину экрана
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Уважаемые мастера, добрый день! Срочно нужно донести до аудитории подробности об организации домашнего детского садика. Надо сверстать приятный сайт-одностраничник с премодерируемыми комментариями и чем-то вроде меню вверху (знаю, что на одностаничниках ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Компания «Имарк» в связи с увеличением объемов работы открывает вакансию web-программист. Сфера деятельности компании интернет – продвижение. Условия: •Корпоративное обучение •Наличие постоянных объемов работы (планы известны на 3-4 недели вперед) ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
шаблон Интернет магазина по продаже керамической плитки работающий на webasyst вер. 306 перевести на новый Shop-script 5 сохранив дизайн и функционал магазина. все вопросы и подробности отпишу в личку... Адекватный и терпеливый заказчик.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток • В срок до 17.00 (мск) 19.04.13 необходима верстка 5 лэндингов • Эти же лендиги надо будет поставить на админку Благодарим за вниманиеHTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Я верстальщик. Нужен человек, который знает стили и понимает верстку. Предлагаю сотрудничество в следующем. Я работаю на джумле и на друпале. Я делаю вывод, настраиваю движок - Вы ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно в таблицах сверстать одну страничку по шаблону. Без скриптов - только сделать вид, похожий на шаблон. Подсветка текстовых ссылок - красная. Страница должна быть "резиновая". Никаких дополнительных условий, кроме кроссбраузерности и ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Имеется верстка http://tinyurl.com/d3k6eh6 По ней поступают доработки постоянного характера. Также новые макеты в PSD. Нужен человек на разные допилки, хорошо владеющий HTML, CSS, jQuery ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Есть макет интернет-магазина (прикреплён к проекту). Необходимо сверстать шаблон для Joomla + VirtueMart. Оставляйте заявки с ценой. P.S. Не забудьте про слайдер.HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
нужно сверстать главную страницу по виду шаблона с темплейтмонстра (#43137) для joomla и стилизовать название фирмы под логоHTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад