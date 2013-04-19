Добрый день, нужно оптимизировать html для сайта и создать и прописать файл robots.txt. Сайт готовится для продвижения в поисковиках и их ничто не должно раздражать в техническом отношении.
Подправить css.
На сайте для мобильных телефонов нужно подправить css стили, в уже существующем дизайне - так чтобы они корректно отображались на всех современных телефонах. + на основе текущего дизайна сделать еще 2 цветовых схемы с разным размером шрифтов.
Сейчас на некоторых Nokia криво выглядит .
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