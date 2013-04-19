Подправить css.

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Закрыт2 заявки212 просмотров

На сайте для мобильных телефонов нужно подправить css стили, в уже существующем дизайне - так чтобы они корректно отображались на всех современных телефонах. + на основе текущего дизайна сделать еще 2 цветовых схемы с разным размером шрифтов.

Сейчас на некоторых Nokia криво выглядит .

CSS
12 лет назад
wizi
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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