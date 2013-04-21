Необходимо создать html-шаблон. Дизайн готов

Необходимо создать готовый html-шаблон. Дизайн тут: http://webfile.ru/6487052 (пароль 123)

1) HTML шаблон должен быть, адаптирован под сайты с динамической структурой

2) Все изображения к HTML шаблону, должны иметь названия по их тематической нагрузке пример (head-logo.png, button_buy.jpg, button_buy_hover.jpg)

2) Все класы и id стилей к HTML шаблону, должны иметь названия по их тематической нагрузке пример (#head_logo, #head_logo .left, #head_logo .right, #head_logo .right .cart_box)

3) Использовать

структуру.

4) По возможности отрисовать все элементы стилями css, а не изображениями.

5) В шаблоне путь всех сылок #

6) Желательно использовать Строгий синтаксис HTML ()