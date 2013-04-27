Сделать верстку 2 страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок248 просмотров

Здравствуйте,

Надо сделать верстку 2 страниц. Главная и внутренняя.

Главная открывается с предзагрузки (строка состояние и лого в процессе) Внутренняя стандартно. Таким образом, на сайте 6 основных разделов, надо сделать 6 шаблонных внутренних страниц, соединив ссылками. Контента нет. По движку не определено, но скорее joomla.

Желательно напишите Ваш SKYPE, EMail.

Обязательно укажите стоимость и сроки. Файлы дизайна в JPEG здесь. http://files.mail.ru/48DC48E16CF242CD86B97754772ABC4B

У нас они в PSD со слоями.

Joomla
12 лет назад
prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

andand
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$50
1 день
Грамотный специалист. Сделал все в соответствии с указанными им сроками.
Четкие требования и сроки. Сотрудничеством полностью доволен.

Заявки фрилансеров

andand
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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