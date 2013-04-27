Здравствуйте,

Надо сделать верстку 2 страниц. Главная и внутренняя.

Главная открывается с предзагрузки (строка состояние и лого в процессе) Внутренняя стандартно. Таким образом, на сайте 6 основных разделов, надо сделать 6 шаблонных внутренних страниц, соединив ссылками. Контента нет. По движку не определено, но скорее joomla.

Желательно напишите Ваш SKYPE, EMail.

Обязательно укажите стоимость и сроки. Файлы дизайна в JPEG здесь. http://files.mail.ru/48DC48E16CF242CD86B97754772ABC4B

У нас они в PSD со слоями.