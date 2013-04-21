На сайте есть доска объявлений. Сейчас на ней 9 стр объявлений. Нужно правильно и сеофрендли настроить Урлы этих страниц и Титлы. От Вас стоимость и сроки СП.
Верстка и установка дизайна
Необходимо сверстать и установить дизайн на сайт – wmbingo.ru
Ваша цена и сроки!
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