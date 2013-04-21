Нужно правильно настроить урлы и титлы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки149 просмотров

На сайте есть доска объявлений.

Сейчас на ней 9 стр объявлений.

Нужно правильно и сеофрендли настроить Урлы этих страниц и Титлы.

От Вас стоимость и сроки СП.

12 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптация DLE шаблона под версию 9.8

    Есть рабочий шаблон для dle, делали еще под бородатую версию, до 9.6 своими силами делал апдейты под изменения в шаблонах. Сейчас стоит нужда оптимизировать шаблон в соответствии с новыми шаблонными функциями, поправить корявости верстки, ...

    DLE
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить стили html шаблона

    Имеется html шаблон (во вложении). Вроде как он адаптивный. Большие экраны его корректно отображают, но с остальными - беда – верхнее меню не отображается. Плюс проблемы с размером заголовков. Нужно поправить файл стилей ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Реализовать аналогичный функционал

    Есть небольшое дополнение к сайту на флэш, необходимо реализовать, аналогичный функуионал – не на флэш: http://www.saksfifthavenue.com/main/ProductDetail.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374306418060&amp;PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524446541888&amp;R=883965718285&amp;P_name=3.1+Phillip+Lim&amp;N=306418060&amp;bmUID=jU1rWzA Что именно интересует: Разработка странички на белом фоне с одним фото и видео-файлом. При ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт на livestreet

    Здравствуйте, если кто-то владеет навыками работы с CMS на livestreet, то мне нужно доверстать сайт. http://pet-connect.ru/ Оплату обговорим!

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка главной страницы

    Срочно надо сделать верстку главной страницы сайта. Детали в личку. Пишите ваши средние цены за одну страницу

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать верстку 2 страниц

    $50

    Здравствуйте, Надо сделать верстку 2 страниц. Главная и внутренняя. Главная открывается с предзагрузки (строка состояние и лого в процессе) Внутренняя стандартно. Таким образом, на сайте 6 основных разделов, надо сделать 6 ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Изменить шаблон

    Исходник http://catalog.zapchast.od.ua/mitsubishi/ 1. Нужно изменить шаблон под стиль www.zapchast.od.ua/ 2. лого 2(то что по центру ) вставляло http://zapchast.od.ua/design/logo.png 3. При клике на шапку переходи на главную www.zapchast.od.ua 4. Попробовать спрятать 20*****TCAR*******v ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад