Нужна верстка, сайт на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки160 просмотров

Есть тестовый сайт test001.mcdir.ru/ , его нужно довести до ума и выполнить несколько заданий.

Например:

- сделать верстку шаблона, чтобы сайт был ровным во всех браузерах ИЕ, Мозилла, Опера, Гугл, Яндекс

- переделать структуру выпадающего меню

- сделать блок сопутствующих товаров

- сделать все урлы красивые, а не эти сопли как сейчас

- немного переделать вывод товара, увеличить цену, убрать лишнюю строчку и т.д.

- немного переверстать страницу товара:

1) убрать Старая цена

2) сделать крупнее цену,

3) дописать Доставка Разгрузка

4) передвинуть кнопку купить...

Все ТЗ на правки есть в teamer.ru

Нужен адекватный человек, кто будет на связи. Оплата или после каждого пункта правки или аванс и расчет по итогам работы.

Жду ваших примерных предложений по каждому пункту или всей работы сразу.

Только для фрилансеров, офисные компании не интересуют.

12 лет назад
biginbox
Алексей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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