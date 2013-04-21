Нужна верстка, сайт на Битриксе

Есть тестовый сайт test001.mcdir.ru/ , его нужно довести до ума и выполнить несколько заданий.

Например:

- сделать верстку шаблона, чтобы сайт был ровным во всех браузерах ИЕ, Мозилла, Опера, Гугл, Яндекс

- переделать структуру выпадающего меню

- сделать блок сопутствующих товаров

- сделать все урлы красивые, а не эти сопли как сейчас

- немного переделать вывод товара, увеличить цену, убрать лишнюю строчку и т.д.

- немного переверстать страницу товара:

1) убрать Старая цена

2) сделать крупнее цену,

3) дописать Доставка Разгрузка

4) передвинуть кнопку купить...

Все ТЗ на правки есть в teamer.ru

Нужен адекватный человек, кто будет на связи. Оплата или после каждого пункта правки или аванс и расчет по итогам работы.

Жду ваших примерных предложений по каждому пункту или всей работы сразу.

Только для фрилансеров, офисные компании не интересуют.