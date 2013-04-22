Верстка + интеграция в ModX

Необходимо сверстать (2 простых страницы) и корректно интегрировать в ModX дизайн из вложения. Другие CMS просьба не предлагать. Дизайн должен быть резиновым и кроссбраузерным. Исполнителю будет предоставлен PSD-исходник и доступ к хостингу, на котором это нужно будет производить.

P.S. В верстке нужно учесть сео-оптимизацию, т.е. предусмотреть теги h1, h2, title, meta (description, keywords) и настроить генерацию Alt'ов (по названию раздела) у картинок (сертификат, шапка). Калькулятор расчета металла в SWF предоставим, его нужно будет только корректно вставить.

Готовы на постоянное сотрудничество! Условия по следующим проектам - обсуждаемы, считайте это первое - тестовым заданием.