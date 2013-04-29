Стандартно сверстать простую форму

Что значит стандартно и правильно сверстать форму разъясняю ниже

Хотя грамотному верстальщику и так должно быть это ясно

левый блок можно не верстать, только форму

левый блок вставить картинкой

классы CSS сделать с каким-либо префиксом, чтобы не перепутались на имеющемся сайте

форма должна лежать в блоке div

ширина страницы 1000px

ширина блока с формой - 1 в 1 как в PSD макете

текст в форме исчезает, если в него поставить курсор

текст в форме появляется, если не было ничего введено

значок рубля картинкой (символа такого нет насколько я знаю)

надпись на кнопке должна быть текстом (если это реально, если получится извращение - пусть будет картинкой лучше)

Цена небольшая, предлагайте

psd макет прикреплён сразу здесь

не верстайте, пожалуйста, пока я заявку не принял :)