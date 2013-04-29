Суммарно станиц 10-12, есть странички с заковырками
Сверстать простую форму
Стандартно сверстать простую форму
Что значит стандартно и правильно сверстать форму разъясняю ниже
Хотя грамотному верстальщику и так должно быть это ясно
левый блок можно не верстать, только форму
левый блок вставить картинкой
классы CSS сделать с каким-либо префиксом, чтобы не перепутались на имеющемся сайте
форма должна лежать в блоке div
ширина страницы 1000px
ширина блока с формой - 1 в 1 как в PSD макете
текст в форме исчезает, если в него поставить курсор
текст в форме появляется, если не было ничего введено
значок рубля картинкой (символа такого нет насколько я знаю)
надпись на кнопке должна быть текстом (если это реально, если получится извращение - пусть будет картинкой лучше)
Цена небольшая, предлагайте
psd макет прикреплён сразу здесь
не верстайте, пожалуйста, пока я заявку не принял :)
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