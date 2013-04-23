Военторг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок200 просмотров

Нужно сделать слайдер для сайта с joomla 1.5

В нем должны листаться последние новости сайта.

Превью сайта в приложении, сделан по шаблону rhuk_milkyway

Предпочтение минимальной цене. Сроки день-два

Joomla
12 лет назад
artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

BaGul
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Все сделано отлично и в нужные сроки. Буду обращаться к Сергею еще, очень хороший исполнитель! Всем рекомендую.
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

BaGul
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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