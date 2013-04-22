Верстка сайта на дивах

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок278 просмотров

Сайт разрабатывается на MS ASP.NET MVC 4.0, верстка главной страницы есть, но неоконченная.

Требуется закончить верстку главной страницы и сверстать внутренние страницы.

Интересует стоимость и сроки выполнения работ (постранично).

ASP.NET
12 лет назад
Irina_Abramova
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Astrad_Sevinus
Вадим 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$200
3 дня
Рекомендую Вадима исключительно на проектную работу на короткий срок с четко поставленными задачами и с Вашей возможностью полностью контролировать рабочий процесс. При данных условиях сотрудничество почти идеальное - задания выполняются четко в срок, исполнитель на связи всегда, вне зависимости от дня недели, правки вносятся быстро, предлагаются оптимальные варианты решения. На длительный срок сотрудничества, тем более на полный рабочий день и в постоянную команду Вадим не походит. Тянет с завершением заданий (включая простейшие), не заинтересован в конечном результате, постоянно отпрашивается, не проявляет инициативы (хотя зона ответственности позволяла это сделать), на конструктивную критику огрызается. После завершения сотрудничества по вышеуказанным причинам начинает мелко пакостить, например, рассылать оскорбительные письма руководству, используя электронные адреса других наших сотрудников. Более подробную информацию по сотрудничеству с Вадимом можно получить, обратившись ко мне в личку.
Изначально когда мы работали с Ириной, когда мне было предоставлено нормальное ТЗ и сроки, собственно и от меня было четкое выполнение полученного мною задания. После, я попал в команду и стал работать уже на постоянке. Начальство вообще не понимает ничего в Ит сфере, отсюда очень серьёзное непонимание, и сплошные оскорбления. Админы и руководство, разводят в общем чате сплошной негатив, на Ирину всегда сыпятся оскорбления от всех сотрудников, доходило, что около 7 часов в чате не прекращались оскорбления и упреки. Особенно от Админов. После всего этого Ирина обычно пытается упрекнуть вас, что вы не уследили, вы не сделали, хотя это она не согласовала с руководством или вообще не предупреждала его. Нету четко поставленных задач, нету никакого контроля за всем, работа переделывается по 10 раз, любая активность которую проявляет сотрудник, пытаясь сделать лучше, встречается упреками: - "Мне ваша отсебятина не нужна!", а так как четкого ТЗ нету, то и результата нормального добиться трудно. Ирина выступает менеджером, но свою обязанность перекидывает на остальных. Если вы получаете от Ирины четкое ТЗ, то сможете работать, а идти к ним в команду, строго не рекомендую, наслушаетесь оскорблений в свой адрес от руководства, что вы ничего не можете и не умеете.

Заявки фрилансеров

Astrad_Sevinus
Вадим 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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