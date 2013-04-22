Стандартно сверстать простую форму Что значит стандартно и правильно сверстать форму разъясняю ниже Хотя грамотному верстальщику и так должно быть это ясно левый блок можно не ...
Верстка сайта на дивах
Сайт разрабатывается на MS ASP.NET MVC 4.0, верстка главной страницы есть, но неоконченная.
Требуется закончить верстку главной страницы и сверстать внутренние страницы.
Интересует стоимость и сроки выполнения работ (постранично).
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