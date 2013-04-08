Astrad_Sevinus

Изначально когда мы работали с Ириной, когда мне было предоставлено нормальное ТЗ и сроки, собственно и от меня было четкое выполнение полученного мною задания. После, я попал в команду и стал работать уже на постоянке. Начальство вообще не понимает ничего в Ит сфере, отсюда очень серьёзное непонимание, и сплошные оскорбления. Админы и руководство, разводят в общем чате сплошной негатив, на Ирину всегда сыпятся оскорбления от всех сотрудников, доходило, что около 7 часов в чате не прекращались оскорбления и упреки. Особенно от Админов. После всего этого Ирина обычно пытается упрекнуть вас, что вы не уследили, вы не сделали, хотя это она не согласовала с руководством или вообще не предупреждала его. Нету четко поставленных задач, нету никакого контроля за всем, работа переделывается по 10 раз, любая активность которую проявляет сотрудник, пытаясь сделать лучше, встречается упреками: - "Мне ваша отсебятина не нужна!", а так как четкого ТЗ нету, то и результата нормального добиться трудно. Ирина выступает менеджером, но свою обязанность перекидывает на остальных. Если вы получаете от Ирины четкое ТЗ, то сможете работать, а идти к ним в команду, строго не рекомендую, наслушаетесь оскорблений в свой адрес от руководства, что вы ничего не можете и не умеете.