Astrad_Sevinus

Вадим Земляной Astrad_Sevinus

 
35 летРоссия/Калуга
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Front-End разработка

Опыт работы 4 года.

Работал в компании по созданию больших проектов для образовательных учреждений. Поддерживал корпоративные сайты, их оптимизация. Являюсь Front-End разработчиком.

Чистый понятный код с комментариями и удобным оформлением.

Ответственный, Изобретательный.

HTML-верстка любой сложности

Валидность / Кросбраузерность

JavaScript / JQuery

Юзабилити

Ищу постоянное сотрудничество на долгие сроки, от себя могу предоставить качественное выполнение работы а так же ответственность и легкую доступность по связи.

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Отзывы заказчиков
Irina_Abramova
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$200
0 баллов
10 лет назад
Верстка сайта на дивах
Рекомендую Вадима исключительно на проектную работу на короткий срок с четко поставленными задачами и с Вашей возможностью полностью контролировать рабочий процесс. При данных условиях сотрудничество почти идеальное - задания выполняются четко в срок, исполнитель на связи всегда, вне зависимости от дня недели, правки вносятся быстро, предлагаются оптимальные варианты решения. На длительный срок сотрудничества, тем более на полный рабочий день и в постоянную команду Вадим не походит. Тянет с завершением заданий (включая простейшие), не заинтересован в конечном результате, постоянно отпрашивается, не проявляет инициативы (хотя зона ответственности позволяла это сделать), на конструктивную критику огрызается. После завершения сотрудничества по вышеуказанным причинам начинает мелко пакостить, например, рассылать оскорбительные письма руководству, используя электронные адреса других наших сотрудников. Более подробную информацию по сотрудничеству с Вадимом можно получить, обратившись ко мне в личку.
Изначально когда мы работали с Ириной, когда мне было предоставлено нормальное ТЗ и сроки, собственно и от меня было четкое выполнение полученного мною задания. После, я попал в команду и стал работать уже на постоянке. Начальство вообще не понимает ничего в Ит сфере, отсюда очень серьёзное непонимание, и сплошные оскорбления. Админы и руководство, разводят в общем чате сплошной негатив, на Ирину всегда сыпятся оскорбления от всех сотрудников, доходило, что около 7 часов в чате не прекращались оскорбления и упреки. Особенно от Админов. После всего этого Ирина обычно пытается упрекнуть вас, что вы не уследили, вы не сделали, хотя это она не согласовала с руководством или вообще не предупреждала его. Нету четко поставленных задач, нету никакого контроля за всем, работа переделывается по 10 раз, любая активность которую проявляет сотрудник, пытаясь сделать лучше, встречается упреками: - "Мне ваша отсебятина не нужна!", а так как четкого ТЗ нету, то и результата нормального добиться трудно. Ирина выступает менеджером, но свою обязанность перекидывает на остальных. Если вы получаете от Ирины четкое ТЗ, то сможете работать, а идти к ним в команду, строго не рекомендую, наслушаетесь оскорблений в свой адрес от руководства, что вы ничего не можете и не умеете.
Ответный отзыв
nightscorp
Никита 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Верстка зоопортала
Сотрудничеством полностью доволен. Работа выполнена на высоком уровне, точно в срок, с учетом всех корректировок и пожеланий. Вадим всегда на связи (скайп), поэтому все вопросы решаются практически сразу же. Искренне рекомендую к работе!
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Верстка сложного проекта на JAVA
Сотрудничали с Вадимом несколько месяцев. Проявил себя как ответственный и мотивированный исполнитель и просто хороший человек. Внимательно относился ко всем пожеланиям и корректировкам, всегда был на связи, и большой плюс - приятен в общении. Рекомендую для работы как на фриланс, так и в команду. Вадим, спасибо большое за работу!