Astrad_Sevinus

Front-End разработка
Опыт работы 4 года.
Работал в компании по созданию больших проектов для образовательных учреждений. Поддерживал корпоративные сайты, их оптимизация. Являюсь Front-End разработчиком.
Чистый понятный код с комментариями и удобным оформлением.
Ответственный, Изобретательный.
HTML-верстка любой сложности
Валидность / Кросбраузерность
JavaScript / JQuery
Юзабилити
Ищу постоянное сотрудничество на долгие сроки, от себя могу предоставить качественное выполнение работы а так же ответственность и легкую доступность по связи.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$200
0 баллов
10 лет назад
Рекомендую Вадима исключительно на проектную работу на короткий срок с четко поставленными задачами и с Вашей возможностью полностью контролировать рабочий процесс. При данных условиях сотрудничество почти идеальное - задания выполняются четко в срок, исполнитель на связи всегда, вне зависимости от дня недели, правки вносятся быстро, предлагаются оптимальные варианты решения. На длительный срок сотрудничества, тем более на полный рабочий день и в постоянную команду Вадим не походит. Тянет с завершением заданий (включая простейшие), не заинтересован в конечном результате, постоянно отпрашивается, не проявляет инициативы (хотя зона ответственности позволяла это сделать), на конструктивную критику огрызается. После завершения сотрудничества по вышеуказанным причинам начинает мелко пакостить, например, рассылать оскорбительные письма руководству, используя электронные адреса других наших сотрудников. Более подробную информацию по сотрудничеству с Вадимом можно получить, обратившись ко мне в личку.
Ответный отзыв
Изначально когда мы работали с Ириной, когда мне было предоставлено нормальное ТЗ и сроки, собственно и от меня было четкое выполнение полученного мною задания. После, я попал в команду и стал работать уже на постоянке. Начальство вообще не понимает ничего в Ит сфере, отсюда очень серьёзное непонимание, и сплошные оскорбления. Админы и руководство, разводят в общем чате сплошной негатив, на Ирину всегда сыпятся оскорбления от всех сотрудников, доходило, что около 7 часов в чате не прекращались оскорбления и упреки. Особенно от Админов. После всего этого Ирина обычно пытается упрекнуть вас, что вы не уследили, вы не сделали, хотя это она не согласовала с руководством или вообще не предупреждала его. Нету четко поставленных задач, нету никакого контроля за всем, работа переделывается по 10 раз, любая активность которую проявляет сотрудник, пытаясь сделать лучше, встречается упреками: - "Мне ваша отсебятина не нужна!", а так как четкого ТЗ нету, то и результата нормального добиться трудно. Ирина выступает менеджером, но свою обязанность перекидывает на остальных. Если вы получаете от Ирины четкое ТЗ, то сможете работать, а идти к ним в команду, строго не рекомендую, наслушаетесь оскорблений в свой адрес от руководства, что вы ничего не можете и не умеете.
$200
10 баллов
10 лет назад
Сотрудничеством полностью доволен. Работа выполнена на высоком уровне, точно в срок, с учетом всех корректировок и пожеланий. Вадим всегда на связи (скайп), поэтому все вопросы решаются практически сразу же. Искренне рекомендую к работе!
$50
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничали с Вадимом несколько месяцев. Проявил себя как ответственный и мотивированный исполнитель и просто хороший человек. Внимательно относился ко всем пожеланиям и корректировкам, всегда был на связи, и большой плюс - приятен в общении. Рекомендую для работы как на фриланс, так и в команду. Вадим, спасибо большое за работу!