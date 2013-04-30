Верстка на OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок157 просмотров

Есть в псд макет двух страниц, нужно сверстать и интегрировать в CMS (OpenCart, шоп-скрипт или оскомерц) о цене договоримся.

Opencart
12 лет назад
danastin
Денис 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена отлично, учтены мои пожелания. Спасибо Павлу. Советую его, как добросовестного работника.
Отличный работодатель. Четко сформулированное ТЗ и своевременная оплата. Вежливый и понятливый в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад