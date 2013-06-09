1)Нужно сверстать шаблон; 2) каталог продукции, без корзины и поставить на любую удобную для использования CMS (Joomla, wordpress и т.п.);
Сделать качественную крос. верстку блока топ авто
Нужно сделать качественную верстку для всех браузеров блока топ авто для сайта autotop.net исходный код вышлю исполнителю. Нужно поместить цену в правый нижний угол фотографии, на зеленом прозрачном фоне. Сказать точно сколько символов под фотографией и как-то красиво разместить город и название авто.
Выбранный исполнитель
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