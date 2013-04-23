Верстка одностраничника

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок373 просмотра

Необходимо сверстать одностраничник. Дизайн в psd готов. Срок 1 день

12 лет назад
loginoff_alex
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
12 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

slavik1985
40 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
12 лет назад

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