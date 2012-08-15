mr_softer

Турецкий mr_softer

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
программерство, юзабилити, айтрекинг (eye-tracking)
Отзывы заказчиков
antigen_dll
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Калькулятор кредита
Спасибо Дмитрию за работу, сделал все грамотно и быстро, учел все поправки.
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Компактный PHP шаблонизатор
Нужный скрипт был сделан всего за ночь )). Ничего лишнего, строго по ТЗ, без лишних вопросов. Всё работает как было нужно.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.
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Denis007
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написать макрос excel (3 файла)
Задача которая была поставлена полностью выполнена. Макрос работает без ошибок. Все очень удобно и понятно. Файлы которые необходимо было обработать для создания макроса содержат формулы, ячейки с раздельным текстом и рисунки , все это должно было перкачиваться в итоговый файл без изименений в расположении текста и рисунка, при этом должно учитываться необходимое количество согласно первому заказу. Короче было много критериев которы необходимо было выполнить. Спасибо что с этой работой Вы справились быстро, профессионально и качественно.
Отличный заказчик. Четко понимает что ему нужно, оперативно предоставляет требуемые для работы материалы. Оплата оперативная и с бонусом за качество. Буду рад продолжить сотрудничество!
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masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Настроить ползунок, выбор диапазона цены на JS
Сделал всё быстро и грамотно
neonking
Кирилл 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Расширить функционал JS-скрипта
Отлично и действительно быстро сделана работа! Рекомендую к сотрудничеству!
Четкое ТЗ, быстрая оплата, вменяемый заказчик. Рекомендую!
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