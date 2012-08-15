Задача которая была поставлена полностью выполнена. Макрос работает без ошибок. Все очень удобно и понятно. Файлы которые необходимо было обработать для создания макроса содержат формулы, ячейки с раздельным текстом и рисунки , все это должно было перкачиваться в итоговый файл без изименений в расположении текста и рисунка, при этом должно учитываться необходимое количество согласно первому заказу. Короче было много критериев которы необходимо было выполнить. Спасибо что с этой работой Вы справились быстро, профессионально и качественно.