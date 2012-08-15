Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Дмитрию за работу, сделал все грамотно и быстро, учел все поправки.
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужный скрипт был сделан всего за ночь )). Ничего лишнего, строго по ТЗ, без лишних вопросов. Всё работает как было нужно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.
$10
10 баллов
11 лет назад
Задача которая была поставлена полностью выполнена. Макрос работает без ошибок. Все очень удобно и понятно. Файлы которые необходимо было обработать для создания макроса содержат формулы, ячейки с раздельным текстом и рисунки , все это должно было перкачиваться в итоговый файл без изименений в расположении текста и рисунка, при этом должно учитываться необходимое количество согласно первому заказу. Короче было много критериев которы необходимо было выполнить. Спасибо что с этой работой Вы справились быстро, профессионально и качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко понимает что ему нужно, оперативно предоставляет требуемые для работы материалы. Оплата оперативная и с бонусом за качество. Буду рад продолжить сотрудничество!
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделал всё быстро и грамотно
$10
10 баллов
11 лет назад
Отлично и действительно быстро сделана работа! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, быстрая оплата, вменяемый заказчик. Рекомендую!