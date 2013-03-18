teranist

Тарас teranist

 
42 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Инжект в запущенный процесс

    Имеется игра и моя программа, после очередного обновления игры перестал работать инжект в процесс игры. Нужно восстановить работу инжекта моей программы.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лаунчер для игр на C++ Qt

    Имеется существующий клиент-серверный проект написанный на C++ Qt. Клиент - графическая часть с набором определённого интерфейса win XP-10. Сервер - консольное Linux приложение, к которому подключаются все клиенты и работает с базой данных MySQL. Требуется на постоянной основе ...

    MySQLLinux
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Определение и изменение оборотов системного вентилятора (корпуса)

    Требуется сделать простое тестовое приложение с двумя функциями для системного вентилятора, того, что подключается 4 пиновым разъёмом к материнской плате: 1. определение текущих оборотов 2. изменение оборотов Операционные ОС: Win10x64, Debian8-9x64 Среда разработки: C++ Предлагайте цену и сроки.

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенести код под 64 OC C++

    Имеется исходный код 32-битной программы, которая внедряется в процесс и перехватывает системные вызовы, на 32-битных ОС внедрение и перехват работает, на 64-битных - нет. Нужно разобраться с компиляцией и проблемами работы на 64  OC В заявке ...

    Системное программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лаунчер для игр на C++ Qt

    Подробное ТЗ вышлем по скайпу. Краткая инфа по проекту: Лаунчер будет состоять из двух частей: 1. клиент - сам лаунчер, который будет иметь графический интерфейс. Уже работающие аналоги предоставим. Среда использования win xp-10. 2. сервер - консольное приложение, ...

    Unix
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оправить и получить TCP пакет на PHP

    Есть системное приложение, которое оправляет и получает пакеты (содержимое пакетов известно) по TCP протоколу, нужно так же само оправить и получить пакет на PHP. Есть полу рабочий пример на питоне.

    PHPPython
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать чат сервер для игры С++ Qt

    Требуется доработать чат сервер (консоль) к игровому клиенту, язык С++ Qt, win, linux. Многопоточная работа с сокетами, работа с опкодами, работа с бд mysql, логирование консоли и в файл. Все подробности при личной переписке.

    MySQLLinux
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка DLE шаблона из PSD

    Нужно сверстать DLE 10.6 шаблон из PSD (сриншот прикреплён). Предлагайте бюджет и сроки. Предпочтение будет отдано исполнителям с реальными примерами своей вёрстки DLE шаблонов.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод сайта с русского на китайский

    Нужен переводчик с русского на китайский для перевода игрового сайта. После перевода основного контента периодически нужно будет переводить новый контент. Важно: нам не интересны студии, фирмы и бюро по переводам, так как хотим общаться с переводчиком ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переверстать две страницы из статической высоты в резиновую

    Срочно, нужно переверстать две страницы из статической высоты в динамическую. Вся графика подготовлена, от Вас нужна только вёрстка. Страница состоит из сплошного фона - картинки порезанной на 4 части, одна из которых должна тянутся по ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется программист С++

    Требуется программист С++, ОС - Win, Linux, для дальнейшей разработки проекта клиент-сервер. Умение разбираться в чужом коде, работать с графическим интерфейсом, сокетами, инжектом. Все детали при онлайн общении. Библиотеки: boost, curl, openssl, mysql, cryptopp, zlib ICQ#: 1889392

    MySQLLinux
    Системное программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать битрикс

    Задача – выполнить некоторые доработки битрикса. То что по части дизайнера (правая колонка в ТЗ) – у нас всё готово и нарисовано (почти), поэтому макеты есть, с ними можно работать. ТЗ разделено на две части. Интересует: 1. ...

    Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн сайта

    Необходимо нарисовать новый дизайн для сайта Новый дизайн должен быть совершенно иным, соответствовать современным тенденциям, быть лаконичным и предоставляющим просто и наглядно всю необходимую информацию. Сайт должен быть фиксированной ширины в 1000px Сайт предполагается использовать без ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по wordpress

    Нужен человек на удаленку, на постоянное сотрудничество. - Верстка из psd – в шаблон wordpress - Верстка из html в шаблон wordpress В идеале, чтобы на выходе получалось готовое для установки на сервер решение, согласно ...

    WordPressHTMLВерстка из PSD
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно помощь по настройке и отимизации Mssql 2005

    Срочно!!! Требуется помощь, советы по настройке и оптимизации Mssql 2005, ОС 2003 Server, hdd - ssd sataIII, процессоры и память идут ровно и не нагружены. Цель найти причину и устранить постоянные скачки на 100% при записи ...

    Настройка сервера/ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка промо страницы, баннеров

    Требуется разработать дизайн и сверстать промо страницу на игровую тематику. Есть несколько готовых примеров. А также сделать несколько банеров. Обязательно портфолио. Все подробности по ICQ#: 1889392

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод на китайский

    Нужно перевести сайт на китайский язык, вам дам сразу строки на русском или английском, а от вас эта же строка на китайском.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка DLE шаблона из PSD
Хорошо поработали, Тарас всегда был в онлайне, работа можно сказать подошла с первого раза, без доработок. Рекомендую! Оплату я получил моментально.
Всё супер, сделано качественно, сроки выдержаны.
Ответный отзыв
neofun
Юрий 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Переверстать две страницы из статической высоты в резиновую
Все отлично. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую
Работа выполнена. Сделка прошла успешно.
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