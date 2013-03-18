Имеется игра и моя программа, после очередного обновления игры перестал работать инжект в процесс игры. Нужно восстановить работу инжекта моей программы.
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Имеется существующий клиент-серверный проект написанный на C++ Qt. Клиент - графическая часть с набором определённого интерфейса win XP-10. Сервер - консольное Linux приложение, к которому подключаются все клиенты и работает с базой данных MySQL. Требуется на постоянной основе ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать простое тестовое приложение с двумя функциями для системного вентилятора, того, что подключается 4 пиновым разъёмом к материнской плате: 1. определение текущих оборотов 2. изменение оборотов Операционные ОС: Win10x64, Debian8-9x64 Среда разработки: C++ Предлагайте цену и сроки.Системное программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется исходный код 32-битной программы, которая внедряется в процесс и перехватывает системные вызовы, на 32-битных ОС внедрение и перехват работает, на 64-битных - нет. Нужно разобраться с компиляцией и проблемами работы на 64 OC В заявке ...Системное программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Подробное ТЗ вышлем по скайпу. Краткая инфа по проекту: Лаунчер будет состоять из двух частей: 1. клиент - сам лаунчер, который будет иметь графический интерфейс. Уже работающие аналоги предоставим. Среда использования win xp-10. 2. сервер - консольное приложение, ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть системное приложение, которое оправляет и получает пакеты (содержимое пакетов известно) по TCP протоколу, нужно так же само оправить и получить пакет на PHP. Есть полу рабочий пример на питоне.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется доработать чат сервер (консоль) к игровому клиенту, язык С++ Qt, win, linux. Многопоточная работа с сокетами, работа с опкодами, работа с бд mysql, логирование консоли и в файл. Все подробности при личной переписке.Системное программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать DLE 10.6 шаблон из PSD (сриншот прикреплён). Предлагайте бюджет и сроки. Предпочтение будет отдано исполнителям с реальными примерами своей вёрстки DLE шаблонов.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен переводчик с русского на китайский для перевода игрового сайта. После перевода основного контента периодически нужно будет переводить новый контент. Важно: нам не интересны студии, фирмы и бюро по переводам, так как хотим общаться с переводчиком ...Переводы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Срочно, нужно переверстать две страницы из статической высоты в динамическую. Вся графика подготовлена, от Вас нужна только вёрстка. Страница состоит из сплошного фона - картинки порезанной на 4 части, одна из которых должна тянутся по ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется программист С++, ОС - Win, Linux, для дальнейшей разработки проекта клиент-сервер. Умение разбираться в чужом коде, работать с графическим интерфейсом, сокетами, инжектом. Все детали при онлайн общении. Библиотеки: boost, curl, openssl, mysql, cryptopp, zlib ICQ#: 1889392Системное программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача – выполнить некоторые доработки битрикса. То что по части дизайнера (правая колонка в ТЗ) – у нас всё готово и нарисовано (почти), поэтому макеты есть, с ними можно работать. ТЗ разделено на две части. Интересует: 1. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо нарисовать новый дизайн для сайта Новый дизайн должен быть совершенно иным, соответствовать современным тенденциям, быть лаконичным и предоставляющим просто и наглядно всю необходимую информацию. Сайт должен быть фиксированной ширины в 1000px Сайт предполагается использовать без ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен человек для выполнения реверс инжиниринга Все подробности по ICQ#: 1889392Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен человек на удаленку, на постоянное сотрудничество. - Верстка из psd – в шаблон wordpress - Верстка из html в шаблон wordpress В идеале, чтобы на выходе получалось готовое для установки на сервер решение, согласно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Срочно!!! Требуется помощь, советы по настройке и оптимизации Mssql 2005, ОС 2003 Server, hdd - ssd sataIII, процессоры и память идут ровно и не нагружены. Цель найти причину и устранить постоянные скачки на 100% при записи ...Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
На странице сайта есть несколько надо найти и получить два значения из text. Все подробности по ICQ#: 1889392Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать дизайн и сверстать промо страницу на игровую тематику. Есть несколько готовых примеров. А также сделать несколько банеров. Обязательно портфолио. Все подробности по ICQ#: 1889392HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется веб программист для выполнения проекта на PHP, Jquery Все подробности по ICQ#: 1889392Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно перевести сайт на китайский язык, вам дам сразу строки на русском или английском, а от вас эта же строка на китайском.Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад