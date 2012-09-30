Для проекта weblancer.net/projects/436625.html нужен SEO-оптимизатор с опытом (репутацией, которой дорожит), который будет координатором процесса наполнения/оптимизации над контент-менеджерами, можно без них, если контент возьмете на себя. Цена за проект целиком с ...
ТОП-3
http://aisshop.ru/catalog/ вот сайт его нужно в топ 3 , еще важно чтоб в день на сайте было около 150 человек
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $6000Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать семантическое ядро для indoorstyle.ru по всем запросам. Необходимо вывести в ТОП 10 Просьба озвучить объём, сроки и стоимость работы.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть 170 ключевиков. Нужно прописать для каждого свое объявление – загаловок, текст и посадочную страницу! Текст – по определенным шаблонам. Срок – срочно. Ваши предложения.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вывод сайта в топ-10 Гугла и Яндекса по 2-3 поисковым запросамПоисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт13 лет назад
Sait na wordpresse peredelali polnostiyu (ranee uje bil v google na pervom meste po kluchevim slovam, u nas nemnogo konkurentsii) Napishite chto konkretno budet sdelano pokajite primeri saitov kotoriye vi ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны друзья в фейсбуке - минимум 100 - 200Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо подобрать слова для запуска контекстной рекламы для ИМ косметики, исходя из товаров которые я сброшу. Основная задача - собрать как можно больше НЧ слов для каждого товара.(не меньше 25 на каждый товар) ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно продвинуть сайт, увеличить посещаемость. www.moudom.comПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
Магазину уже почти год. Товаров там всего около 200. В начале сентября очень сильно упали продажи. Примерно в это же время на сайт была сильная DDOS атака (возможно она както повлияла ). Позиции сайта ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходимо раскрутить и продвинуть сайт такси почти с нуля. http://taxi-mango.ru/. 1. Зарегистрировать в каталогах. 2. Продвижение в соц. сетях. 2. Нарастить ссылочную массу 3. Продвинуть в поисковиках яндекс и ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт13 лет назад