Написать объявления для контекста

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки100 просмотров

Есть 170 ключевиков.

Нужно прописать для каждого свое объявление – загаловок, текст и посадочную страницу!

Текст – по определенным шаблонам.

Срок – срочно.

Ваши предложения.

13 лет назад
marketing2b
Петр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров