Вывести сайт в топ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок176 просмотров

Требуется вывести интернет-магазин tvoiaksessuar.ru в топ яндекса за 60–90 дней.

Начать раскрутку с 14 октября 2012.

Задание будет считаться выполненным, при попадании магазина на первую страницу по запросам:

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13 лет назад
Associates
Антон 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров