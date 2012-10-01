Нужно добавить хороший коммерческий сайт СДЛ (сайт для людей) в ДМОЗ! Сайту 3 года, посещаемость и популярность сайта хорошая. Нужна гарантированная регистрация в DMOZ. Вы должны быть редактором (или другом редактора). Оплата после появления в ...
Вывести сайт в топ
Требуется вывести интернет-магазин tvoiaksessuar.ru в топ яндекса за 60–90 дней.
Начать раскрутку с 14 октября 2012.
Задание будет считаться выполненным, при попадании магазина на первую страницу по запросам:
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