Нужно добавить сайт в DMOZ.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок155 просмотров

Нужно добавить хороший коммерческий сайт СДЛ (сайт для людей) в ДМОЗ! Сайту 3 года, посещаемость и популярность сайта хорошая. Нужна гарантированная регистрация в DMOZ. Вы должны быть редактором (или другом редактора). Оплата после появления в каталоге.

13 лет назад
reklamno
Жорж 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров