Требуется SEO-специалист

Требуется специалист для продвижения сайта.

Сайт покажем и обсудим с кандидатами.

Просьба указывать систему ценообразования и примерную стоимость услуг.

Что такое продвижение и как это делается - в общих чертах знаем. Поэтому исполнителей, которые хотят "подсадить" клиента на ежемесячную 100%-ую оплату - просьба не отвечать на проект.

Нужен человек, который будет работать, а не ждать легких денег. Оплачиваться будет только работа!

Будем рады пообщаться со всеми, кто готов к плодотворному сотрудничеству.

P.S. имеется еще пара сайтов, при успешной работе по первому сайту будем работать по остальным.

Всем откликнувшимся заранее спасибо!