Нужно разместить объявление на англоязычных досках. В том числе ebay. После размещения предоставить ссылки на опубликованные объявления. Указывайте стоимость, за которую Вы готовы выполнить работу.
Продвижение сайта
Добрый день!
Требуется человек для продвижения сайта в поисковых системах Яндекс и Google.
Подробности в личке.
Заявки фрилансеров
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