Нужна раскрутка сайта по Москве

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок230 просмотров

Цена за комплекс?какие варианты? без предоплат!

13 лет назад
Sitehelpsos
Вызбор 
54 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$1000
90 дней
Работали с Дмитрием по рекомендации знакомой вэб-студии, работой довольны,вывел наш сайт в топ на Яндексе по ключам!!!
Отличный заказчик. Всё чётко по делу и в срок. Приятно работать с такими людьми. Благодарю Вас.

Заявки фрилансеров

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется SEO-специалист

    Требуется специалист для продвижения сайта. Сайт покажем и обсудим с кандидатами. Просьба указывать систему ценообразования и примерную стоимость услуг. Что такое продвижение и как это делается - в ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прогон по доскам

    $50

    Нужно разместить объявление на англоязычных досках. В том числе ebay. После размещения предоставить ссылки на опубликованные объявления. Указывайте стоимость, за которую Вы готовы выполнить работу.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вывести сайт в топ

    $250

    Требуется вывести интернет-магазин tvoiaksessuar.ru в топ яндекса за 60–90 дней. Начать раскрутку с 14 октября 2012. Задание будет считаться выполненным, при попадании магазина на первую страницу по запросам: аксессуары оптом, аксессуары для ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно добавить сайт в DMOZ.

    Нужно добавить хороший коммерческий сайт СДЛ (сайт для людей) в ДМОЗ! Сайту 3 года, посещаемость и популярность сайта хорошая. Нужна гарантированная регистрация в DMOZ. Вы должны быть редактором (или другом редактора). Оплата после появления в ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны реальные пользователи в группу ВКонтакте

    Необходимо около 1700-2000 реальных пользователей с определенного подмосковного города, чтобы вступили в группу. Обязательно наличие положительных отзывов и гарантий, оплата только по факту. нужно 100 пользователей в сутки. пишите в icq ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • ТОП-3

    http://aisshop.ru/catalog/ вот сайт его нужно в топ 3 , еще важно чтоб в день на сайте было около 150 человек

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад