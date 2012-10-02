Продвижение нового интернет-магазина

Интересует оптимизация и продвижения нового интернет-магазина Часы.

Что именно нужно от Вас:

1. Оптимизация и подбор ключевых слов для главной и разделов магазина.

2. Продвижение магазина, регион вся Россия.

Интересует поднятие посещаемости только белыми методами, минимум от 200 в сутки на данном этапе. Также интересует раскрутка магазина в социальных сетях.

Бюджет 30 000. на данном этапе(но может в любой момент увеличиться). Оплата по этапная. Сразу после появления первых клиентов

Сотрудничество долгосрочное минимум 6-12 месяцев.