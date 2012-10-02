Оптимизация главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок292 просмотра

Нужен хороший специалист по SEO для оптимизации главной страницы сайта.

Включая при необходимости написание сео текста с добавлением фото, либо коррекция уже существующего, по ключевикам

Редакция тегов, кода сайта и тп

Нужно чтобы человек разбирался в joomla и drupal

Пишите сразу вашу разумную цену и сроки и опыт работы.

Спасибо.

DrupalJoomla
13 лет назад
bobr44
Петр 
58 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров