Продвижение нового интернет-магазина Интересует оптимизация и продвижения нового интернет-магазина Часы. Что именно нужно от Вас: 1. Оптимизация и подбор ключевых слов для главной и разделов магазина. ...
Оптимизация главной страницы сайта
Нужен хороший специалист по SEO для оптимизации главной страницы сайта.
Включая при необходимости написание сео текста с добавлением фото, либо коррекция уже существующего, по ключевикам
Редакция тегов, кода сайта и тп
Нужно чтобы человек разбирался в joomla и drupal
Пишите сразу вашу разумную цену и сроки и опыт работы.
Спасибо.
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