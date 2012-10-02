Оптимизация главной страницы сайта

Нужно добавить хороший коммерческий сайт СДЛ (сайт для людей) в ДМОЗ! Сайту 3 года, посещаемость и популярность сайта хорошая. Нужна гарантированная регистрация в DMOZ. Вы должны быть редактором (или другом редактора). Оплата после появления в ...