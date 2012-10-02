Продвинуть по России сайт про пенополиуретан

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Закрыт16 заявок178 просмотров

http://proppu.ru/ - сайт который нужно продвинуть. В ближайшее время будет редизайн. Основная сложность - сайт есть в Яндекс-каталоге, и имеет лимитированную 6-ю регионами географическую привязку. А надо чтобы всплывал по всей РФ, ну кроме разве что Владивостока или Калиниграда.

13 лет назад
all-lancer
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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