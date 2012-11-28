Раскрутить группу ВКонтакте

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Завершен8 заявок128 просмотров

Необходимо раскрутить БЕЛЫМИ методами группу вконтакте. Т.е. привлечь 300 уников. Для начала, дальше посмотрим. http://vk.com/club43630208

В группе уже есть некоторое количество материалов, описание, несколько картинок.

Предлагайте свои сроки, цены и методы раскрутки. Если, нужно добавить какие-либо материалы, статьи - говорите, добавим. Обсудим цены и сроки за которые можно привлечь данное количество пользователей. Регион Казань.

13 лет назад
noldor09
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

dzem1try
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$60
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

dzem1try
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад