dzem1try

Дмитрий dzem1try

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
noldor09
Алексей 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
$60
10 баллов
11 лет назад
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Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1500
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
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