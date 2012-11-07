Добрый день!

Требуеться продвижение сайта в поисковых системах Google, Yandex.

1. Нужно составить список ключевых слов по основным направлениям компании.

2. Расчитать стоимость продвижения и сроки, уложившись в определенный бюджет.

3. Оптимизировать рекламу на яндекс.директ и запустить рекламные компании на гугл адвордс.

В перспективе продвигаться будут несколько сайтов, нужен ответственный человек, который всегда будет на связи и сможет ответить на вопросы касательно продвижения и оптимизации сайта.

Лучше если Вы будете из Москвы, встретимся всё обсудим.