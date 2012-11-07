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Продвижение сайта
Добрый день!
Требуеться продвижение сайта в поисковых системах Google, Yandex.
1. Нужно составить список ключевых слов по основным направлениям компании.
2. Расчитать стоимость продвижения и сроки, уложившись в определенный бюджет.
3. Оптимизировать рекламу на яндекс.директ и запустить рекламные компании на гугл адвордс.
В перспективе продвигаться будут несколько сайтов, нужен ответственный человек, который всегда будет на связи и сможет ответить на вопросы касательно продвижения и оптимизации сайта.
Лучше если Вы будете из Москвы, встретимся всё обсудим.
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