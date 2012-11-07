Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен12 заявок273 просмотра

Добрый день!

Требуеться продвижение сайта в поисковых системах Google, Yandex.

1. Нужно составить список ключевых слов по основным направлениям компании.

2. Расчитать стоимость продвижения и сроки, уложившись в определенный бюджет.

3. Оптимизировать рекламу на яндекс.директ и запустить рекламные компании на гугл адвордс.

В перспективе продвигаться будут несколько сайтов, нужен ответственный человек, который всегда будет на связи и сможет ответить на вопросы касательно продвижения и оптимизации сайта.

Лучше если Вы будете из Москвы, встретимся всё обсудим.

13 лет назад
Quickz
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$1000
30 дней
Позиции растут, работа делается, спасибо.
Отличный заказчик. Всё чётко по делу и в срок. Приятно с такими людьми работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад