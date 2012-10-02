Обеспечить трафик сайта с помощью VK, Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки134 просмотра

Для промо сайта нужно обеспечить трафик. Нужно обеспечить трафик в 2 тысячи переходов на сайт. Тематика развлекательная. Нужно на три недели.

Так же рассмотрим дополнительные виды привлечения трафика.

13 лет назад
simywka
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров