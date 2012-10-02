Обеспечить трафик сайта с помощью VK, Facebook

http://proppu.ru/ - сайт который нужно продвинуть. В ближайшее время будет редизайн. Основная сложность - сайт есть в Яндекс-каталоге, и имеет лимитированную 6-ю регионами географическую привязку. А надо чтобы всплывал по всей РФ, ну кроме ...