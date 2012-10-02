Для промо сайта нужно обеспечить трафик. Нужно обеспечить трафик в 2 тысячи переходов на сайт. Тематика развлекательная. Нужно на три недели. Так же рассмотрим дополнительные виды привлечения трафика.
Строительство деревянных домов в Петербурге
Под данный проект куплено 2 доменных имени с историей, пересекающихся с ключевыми словами (будут зеркалами). Поставлен шаблон Вердпрес.
1. Под основные ключевые слова рубленный дом, деревянный дом, построить сруб, дом из оцилиндрованного бревна, проекты домов из бревна, строительство домов из бревна и т.д. с учетом НЧ запросов разработать (оптимизировать) структуру сайта, сделать тех. задание на статьи, кол-во ключевых слов и ссылок в статьях, картинок, перелинковку, оптимизацию заголовков и т.д.
2. Необходимо за 3-4 месяца вывести сайты в 10 по ключевым словам на обоих посковиках
3. Вопрос с текстами статей открыт, зависит от стоимости (можем сами написать можем отдать за справедливую цену)
Хочу получить стоимость работы и бюджет по ссылкам и статьям. Рассмотрю предложения от людей с опытом Платить авансом не готов.
Роман
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