Раскрутка интернет-магазина по Украине

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок196 просмотров

Нужна раскрутка действующего интернет-магазина www.chinamir.com.ua в поисковиках Google и Yandex.

На данный момент количество уникальных посетителей около 50 в сутки.

Продажи магазина слабые, поэтому бюджет на продвижение выделяется незначительный. Но по мере увеличения оборота готов выделять больше средств на раскрутку. Поэтому также интересует возможность дальнейшего сотрудничества по продвижению.

Поэтому если Ваши услуги стоят больше указанного бюджета, то не нужно оставлять заявку.

Первая цель - это увеличение продаж на 50% в первые 2 месяца.

P.S. Магазин находится на территории Украины, поэтому и раскрутка по Украине.

Раскрутка только "белыми" методами!!!

13 лет назад
webmega
Игорь 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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