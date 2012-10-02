Раскрутка интернет-магазина по Украине

Нужна раскрутка действующего интернет-магазина www.chinamir.com.ua в поисковиках Google и Yandex.

На данный момент количество уникальных посетителей около 50 в сутки.

Продажи магазина слабые, поэтому бюджет на продвижение выделяется незначительный. Но по мере увеличения оборота готов выделять больше средств на раскрутку. Поэтому также интересует возможность дальнейшего сотрудничества по продвижению.

Поэтому если Ваши услуги стоят больше указанного бюджета, то не нужно оставлять заявку.

Первая цель - это увеличение продаж на 50% в первые 2 месяца.

P.S. Магазин находится на территории Украины, поэтому и раскрутка по Украине.

Раскрутка только "белыми" методами!!!