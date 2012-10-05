Продвижение проекта ВКонтакте

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка108 просмотров

Доброго времени суток. Срочно требуется ответственный человек для продвижения проекта в контакте. Жду от вас, примеры работ и ваши предложения. Проект: http://makebelieve.ru/

13 лет назад
Msdrago
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров