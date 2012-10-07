ЧПУ ссылки

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Завершен5 заявок224 просмотра

Самодельный движок

сейчас ссылки выглядят так details.php?product_id=6272

нужно сделать так: product_name.html

13 лет назад
maratkey
55 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и качественно!
Все отлично. Оплата сразу, никаких лишних вопросов. Отличный заказчик.

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sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад