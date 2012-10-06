Продвижение сайта о натяжных потолках

Есть небольшой проект тематика натяжные потолки.

Проект прогонялся по каталогам и закладкам. Проводились попытки раскрутки.

Интересует продвижение без больших закупок внешних ссылок.

С небольшим ежемесячным бюджетом. По крайней мере до тех пор пока он не начнет приносить хоть какой то доход и не войдет в ТОП по СЧ и НЧ

Пишите пожалуйста все ваши условия включая цену и опыт работы.