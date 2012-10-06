Продвижение сайта о натяжных потолках

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок179 просмотров

Есть небольшой проект тематика натяжные потолки.

Проект прогонялся по каталогам и закладкам. Проводились попытки раскрутки.

Интересует продвижение без больших закупок внешних ссылок.

С небольшим ежемесячным бюджетом. По крайней мере до тех пор пока он не начнет приносить хоть какой то доход и не войдет в ТОП по СЧ и НЧ

Пишите пожалуйста все ваши условия включая цену и опыт работы.

13 лет назад
bobr44
Петр 
58 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров