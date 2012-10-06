Найти трастовые форумы и сделать сообщения без URL

Задача:

Необходимо найти 50 ресурсов, с высоким PR (больше 4, чем больше — тем лучше) и ТИЦ не менее 800

Зарегистрироваться на них под разными никами (данными).

Запостить на них вручную, нормальный, человеческий пост, касаемо ключевой фразы, которую я дам.

Все посты - разные.

Пост должен пройти модерацию и появиться на ресурсе, а также попасть в индекс Яндекса и Гугла!

Все профайлы и доступы к ним — сохранить, и сообщить мне. Также сообщить ссылку на пост.

Ссылку постить не будем.

Пишем сроки и цену вопроса.

P.S.

Прошу, школьники и студенты, не понимающие что они делают - не пишите!

Мне нужны опытные люди, а не школота!